ПФР в Севастополе: как оценивается нуждаемость семьи при подаче заявления на новые выплаты

В Отделении ПФР по г.Севастополю отмечают: поступают вопросы, по какому принципу рассчитываются доходы семьи и как оценивается нуждаемость для выплат родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходов и имущества семьи, а также применение правила нулевого дохода. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если обращение за выплатой поступит в июле 2021 года, то будут учитываться доходы семьи с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 по март 2021 года, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый период на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.

В состав семьи, учитываемый при определении права на пособия, в том числе в целях расчета среднедушевого дохода семьи, включаются заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23-х лет, обучающиесяв общеобразовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения (за исключением таких детей, состоящих в браке), в том числе находящиеся под опекой (попечительством).

В состав семьи при оценке нуждаемости не включаются:

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении(за исключением детей, находящихся под опекой (попечительством);

лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы;

лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы;

лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;

родители, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах).

В доходы семьи входят*:

доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии, авторские гонорары и пр.);

доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых;

пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты;

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;

компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей;

доходы от ценных бумаг;

доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

доходы, от специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

содержание судей;

доходы, полученные за пределами РФ;

проценты по вкладам.

Выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями**:

— одной квартирой (помещением со статусом «жилое» «жилое помещение») любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

— одним домом (зданием с назначением «жилое», «жилое строение», жилой дом) любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

— одной дачей (зданием с назначением «садовый дом»);

— одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

— земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;

— одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;

— одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

— одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

— одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

— сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей);

— одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества.

Правило нулевого дохода предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Например:

если один из родителей в многодетной семье ухаживал за детьми, (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

если единственный родитель ухаживал за ребёнком, (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

если родитель или член его семьи ухаживали за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

если заявитель или члены семьи ухаживают за гражданами с инвалидностью 1 группы, пожилыми людьми старше 80 лет или престарелым, нуждающимся в постоянном уходе по заключению врача;

если члены семьи моложе 23 лет обучаются на очной форме обучения;

если заявитель или члены семьи проходили срочную службу в армии (включая период не более 3-х месяцев со дня демобилизации);

если заявитель или члены семьи проходили лечение длительностью от 3 месяцев и более;

если заявитель или члены семьи имели статус безработного (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

если заявитель или члены семьи отбывали наказание (включая период не более 3-х месяцев со дня освобождения).

*Подробно все виды доходов указаны в п. 18 Постановления Правительства от 28 июня 2021 г. № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

**Исходя из п.13 Постановления Правительства от 28 июня 2021 г. № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»