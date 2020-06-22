ПФР в Севастополе: как работающим пенсионерам узнать свой размер пенсии с индексацией

В ПФР в Севастополе отмечают: в настоящее время пенсия работающим пенсионерам выплачивается без учета прошедших индексаций.

Возобновление выплаты сумм индексаций (т.е. выплата пенсии уже в полном размере) происходит спустя три месяца с даты увольнения, но и эти три месяца компенсируются. Кроме того, ежегодно с 1 августа производится беззаявительная корректировка пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делали за них работодатели в прошедшем году. Именно это увеличение пенсии работающие пенсионеры могут видеть, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Что делать, если пенсионер планирует уволиться, но не знает, насколько за годы его работы увеличилась пенсия и какой она будет после увольнения?

Получить эту информацию можно двумя способами:

Первый способ (при условии регистрации на портале госуслуг) — зайти в Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru, где отражаются два размера пенсии — тот, что выплачивается в настоящий момент, и какой пенсия стала после прошедших индексаций, т.е. будет платиться после увольнения.

Второй способ. Если человек не зарегистрирован на портале госуслуг, он может получить эту информацию в любой клиентской службе ПФР в г. Севастополе.

Обращаем внимание! В случае дальнейшего трудоустройства пенсия не уменьшится и будет выплачиваться пенсионеру в полном объеме с учетом всех проведенных ранее индексаций, — подчёркивают специалисты ведомства.

К сведению, в Севастополе количество работающих пенсионеров составляет более 33 тыс. человек.