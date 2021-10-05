ПФР в Севастополе: как зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную запись

В ПФР в Севастополе отмечают: на сегодня более 60 государственных услуг Пенсионного фонда можно получить в электронном виде.

Чтобы не посещать ПФР, зарегистрируйтесь на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Используя подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, можно зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и оформить пенсию, направить заявление на социальные выплаты, подать заявление на распоряжение средствами МСК и мн. др., — отмечают в пресс-службе ведомства.

Для регистрации, а также для получения подтвержденной учетной записи, а вместе с ней – доступа ко всем услугам, необходимо сделать следующее:

На портале госуслуг указать в регистрационной форме свои фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. Получить код подтверждения и ввести его в специальном окне. Указать СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность. На электронный адрес поступит уведомление о результатах проверки. Подтвердить учетную запись. Для этого необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в МФЦ, в любую клиентскую службу ПФР, а также в отделения РНКБ.

Если гражданин является клиентом банка РНКБ, то он может зарегистрировать и подтвердить учетную запись на госуслугах в мобильном приложении банка «Цифровой офис» (для смартфонов с операционной системой IOS) и «РНКБ 24/7» (для смартфонов с операционной системой Android). После проверки данных гражданин сразу получает Подтвержденную учетную запись без необходимости личного посещения отделения банка.