ПФР в Севастополе: какие организации осуществляют доставку пенсий в регионе

Доставку пенсий по линии ПФР жителям Севастополя осуществляют 5 кредитных организаций (банков), а также Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма».

Каждый получатель вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии, и уведомить об этом территориальный орган ПФР. Это можно сделать при первичном назначении пенсии, а также в любое время, если гражданин после изменит свое решение. Подать заявление о доставке пенсии можно в любую клиентскую службу ПФР, МФЦ, а также в электронном виде на портале госуслуг gosuslugi.ru или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru в разделе «Пенсии» — «Заявление о доставке пенсии», — поясняют в пресс-службе Отделения ПФР России в Севастополе.

Напомним, пенсии доставляются организацией федеральной почтовой связи и кредитными организациями (банками), с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соответствующие договоры о доставке*.

В рамках заключенных договоров в настоящее время Отделение ПФР по г.Севастополю взаимодействует с 5 кредитными организациями:

РНКБ Банк (ПАО);

АО «Генбанк»;

АО «АБ «РОССИЯ»;

АО «Севастопольский Морской банк»;

АО «Банк ЧБРР».

В случае выбора пенсионером доставочной организации, с которой у территориального органа ПФР договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения соответствующего договора, но не более чем на три месяца. При этом, в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

При отказе организации, выбранной пенсионером, от заключения договора с ПФР, территориальный орган Пенсионного фонда информирует об этом пенсионера, а также сообщает о необходимости выбрать иную организацию, осуществляющую доставку пенсии.

Финансирование выплаты пенсий и других социальных выплат через кредитные учреждения (банки) в Севастополе осуществляется 4, 12 и 23 числа. Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи производится в соответствии с ежемесячным графиком, разработанным ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» по согласованию с Отделением ПФР по г. Севастополю. Выплатной период — с 4 по 23 число месяца.

*Правила выплаты пенсий утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2014 №881н.