ПФР в Севастополе: куда направить материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка

В ПФР в Севастополе отмечают: основным условием использования материнского семейного капитала (МСК) является достижение ребенком возраста трех лет.

Но существует ряд исключений, который позволяет использовать средства МСК раньше достижения ребенком данного возраста, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Итак, если ребенку еще не исполнилось три года, можно направить средства МСК на:

получение ежемесячной выплаты семьям, в которых 2-й ребенок родился (был усыновлен), начиная с 01.01.2018, чей доход на каждого члена семьи ниже двукратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. В Севастополе на данный момент эта сумма составляет 24762,00 рублей;

погашение кредита или первоначального взноса по кредиту на приобретение или строительство жилья;

дошкольное образование ребенка, а именно на оплату детского сада и яслей;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В целом, материнским семейным капиталом можно распорядиться только по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий семьи;

образование детей;

формирование накопительной пенсии мамы;

оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Напоминаем, что государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или обменять. Любые противоправные схемы при распоряжении средствами материнского семейного капитала являются незаконными. Владелец сертификата несет ответственность за деяния, повлекшие незаконное использование средств материнского капитала.