ПФР в Севастополе: материнский (семейный) капитал — как распорядиться

Напомним, Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, а также начиная с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первенец. Размер материнского (семейного) капитала:

483 881,83 рублей ― для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года; для семей с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными по 31 декабря 2019 года.

639 431,83 рублей ― для семей, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

На что можно направить средства МСК:

На улучшение жилищных условий семьи;

На образование детей;

На формирование накопительной пенсии матери;

Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;

На получение ежемесячной выплаты.

Когда можно распорядиться средствами МСК:

ДО достижения ребенком 3 лет: ПОСЛЕ достижения ребенком 3 лет: -Ежемесячная денежная выплата; -Покупка, строительство или реконструкция жилья, компенсация расходов на строительство (реконструкцию) жилья; -Погашение кредита (займа) или первоначального взноса по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья; -Оплата участия в жилищно-строительном кооперативе и долевом строительстве; -Оплата детского сада и яслей; — Оплата обучения, содержания и проживания ребенка в учреждении, предоставляющем образовательные услуги; -Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в общество. -Формирование накопительной пенсии матери.