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ПФР в Севастополе: материнский (семейный) капитал — как распорядиться

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:47 23.01.2021

Напомним, Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, а также начиная с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первенец. Размер материнского (семейного) капитала:

  • 483 881,83 рублей ― для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года; для семей с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными по 31 декабря 2019 года.
  • 639 431,83 рублей ― для семей, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

На что можно направить средства МСК:

  • На улучшение жилищных условий семьи;
  • На образование детей;
  • На формирование накопительной пенсии матери;
  • Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;
  • На получение ежемесячной выплаты.

Когда можно распорядиться средствами МСК:

ДО достижения ребенком 3 лет:ПОСЛЕ достижения ребенком 3 лет:
-Ежемесячная денежная выплата;-Покупка, строительство или реконструкция жилья, компенсация расходов на строительство (реконструкцию) жилья;
-Погашение кредита (займа) или первоначального взноса по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья;-Оплата участия в жилищно-строительном кооперативе и долевом строительстве;
-Оплата детского сада и яслей;—  Оплата обучения, содержания и проживания ребенка в учреждении, предоставляющем образовательные услуги;
-Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в общество.-Формирование накопительной пенсии матери.

ПФР в Севастополе: материнский (семейный) капитал - как распорядиться

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