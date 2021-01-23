ПФР в Севастополе: материнский (семейный) капитал — как распорядиться

Напомним, Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, а также начиная с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первенец. Размер материнского (семейного) капитала:
- 483 881,83 рублей ― для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года; для семей с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными по 31 декабря 2019 года.
- 639 431,83 рублей ― для семей, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.
На что можно направить средства МСК:
- На улучшение жилищных условий семьи;
- На образование детей;
- На формирование накопительной пенсии матери;
- Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;
- На получение ежемесячной выплаты.
Когда можно распорядиться средствами МСК:
|ДО достижения ребенком 3 лет:
|ПОСЛЕ достижения ребенком 3 лет:
|-Ежемесячная денежная выплата;
|-Покупка, строительство или реконструкция жилья, компенсация расходов на строительство (реконструкцию) жилья;
|-Погашение кредита (займа) или первоначального взноса по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья;
|-Оплата участия в жилищно-строительном кооперативе и долевом строительстве;
|-Оплата детского сада и яслей;
|— Оплата обучения, содержания и проживания ребенка в учреждении, предоставляющем образовательные услуги;
|-Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в общество.
|-Формирование накопительной пенсии матери.
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