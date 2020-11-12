ПФР в Севастополе: материнский семейный капитал за рождение детей в 2020 году

В ПФР в Севастополе напоминают: семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, имеют право на материнский семейный капитал (МСК). Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй или любой последующий ребенок, если до этого право на МСК не возникало.

Размер материнского капитала с 1 января 2020 года был проиндексирован и составил 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок (или последующие дети, если ранее право на сертификат у семей не возникало) материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 000 рублей. В этом случае размер МСК составляет 616 617 рублей, — разъясняют в пресс-службе ведомства.



Кроме этого, с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг . Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

Важно знать! Размер материнского (семейного) капитала устанавливается в сумме 466 617 рублей при формировании сертификата в проактивном (беззаявительном) режиме, если в информационных ресурсах ПФР отсутствуют сведения о предшествующих детях. Размер материнского (семейного) капитала может быть уточнен и установлен в сумме 616 617 рублей при представлении документов, подтверждающих рождение (усыновление) всех детей.

ПРИМЕР:

Рассмотрим случай, когда в семье есть один ребенок, рожденный до 2020 года (или есть дети, рожденные до 2007 года), а в 2020 году появляется еще один ребенок. Поскольку в Пенсионный фонд поступают сведения из ЗАГСа о рождении ребенка именно в 2020 году, и по имеющимся в наличии ПФР источникам не всегда можно установить, что ребенок 2020 года рождения является НЕ единственным в семье ребенком, то сертификат на МСК оформляется в размере 466 617 рублей.

Чтобы размер МСК увеличился до 616 617 рублей (за рождение в 2020 году второго (или последующего ребенка, если права на материнский капитал ранее не возникало), маме — владелице сертификата необходимо предоставить в ПФР сведения о рождении первых детей.

Консультацию по вопросам материнского капитала можно получить в любой клиентской службе ПФР:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-46;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-24;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-59.