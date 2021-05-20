ПФР в Севастополе: направить маткапитал (МСК) можно на получение высшего и профессионального образования

Последний звонок в Севастополе прозвучит 22 мая, а значит не за горами начало работы приемных комиссий в высших и профессиональных учебных заведениях. В связи с этим специалисты ПФР в Севастополе напоминают родителям, что средства материнского семейного капитала (МСК) можно направить на оплату образовательных услуг по образовательным программам; оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения.
Важно! Направить материнский капитал на обучение любого из детей можно по истечении 3-х лет со дня рождения ребенка, давшего семье право на сертификат. На дату начала обучения ребенок-студент не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находится в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
Отделения ПФР заключили соглашения об информационном обмене с высшими и средними учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.
Если раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения, то теперь, если между отделением ПФР и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в органы ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом посредством МФЦ, обращения в клиентскую службу ПФР, через личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг или почтой*. Информацию о договоре на обучение Пенсионный фонд запросит самостоятельно.
На данный момент в Севастополе заключены договоры с:
- Филиалом Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова;
- Севастопольским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова;
- Институтом экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»;
- Черноморским высшим военно-морским училищем имени П.С. Нахимова;
- Академией хореографии;
- Институтом развития образования;
- Севастопольским профессиональным художественным колледжем;
- Севастопольским колледжем информационных технологий и промышленности»,
- Севастопольским политехническим лицеем;
- Севастопольским торгово-экономическим техникумом;
- Севастопольским колледжем сервиса и торговли;
- Севастопольским архитектурно — строительным колледжем.
- Севастопольским медицинским колледжем им. Жени Дерюгиной;
- Севастопольским промышленно-технологическим колледжем имени Геловани А. В.
*Постановление Правления ПФ РФ от 24.06.2019 N 364п. При направлении заявления о распоряжении по почте, оно должно быть заверено нотариусом или иным уполномоченным (должностным) лицом (п. 20 постановления)
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