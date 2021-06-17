ПФР в Севастополе: направить маткапитал на улучшение жилищных условий стало проще

В ПФР в Севастополе напоминают: с апреля 2020 распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств стало проще. Чтобы направить материнский семейный капитал (МСК) на погашение кредитов, можно подать соответствующее заявление непосредственно в банке, в котором открывается кредит, по городу Севастополю — РНКБ Банк (ПАО).

То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на его погашение или уплату первого взноса с помощью средств материнского капитала.

Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам связи. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой и обладают разветвленной сетью отделений.

Отметим, что направить средства материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, не дожидаясь наступления трех лет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячных выплат из средств МСК семьями с низкими доходами.

Обратиться с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг или лично в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также можно направить заявление и документы почтовой связью*.

*Постановление Правления ПФ РФ от 24.06.2019 N 364п. При направлении заявления о распоряжении по почте, оно должно быть заверено нотариусом или иным уполномоченным (должностным) лицом (п. 20 постановления)