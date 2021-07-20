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ПФР в Севастополе: направить средства материнский капитал можно на обучение в автошколе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:37 20.07.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на образование ребенка или детей — третье по популярности направление средств после улучшения жилищных условий и ежемесячной выплаты из МСК. Как правило, родители оплачивают средствами МСК обучение ребёнка в ВУЗе или услуги детского сада, но их можно тратить и на дополнительные образовательные услуги, в том числе занятия в кружках, секциях, на курсах и даже в автошколе.

Главное, соблюсти следующие условия: возраст ребенка, на обучение которого направлены средства, на момент начала обучения не должен превышать 25 лет, а ребенок, давший право на сертификат МСК, должен достичь 3-х летнего возраста. Кроме того, учреждения дополнительного образования, в которых планируется обучение, должны иметь лицензию, разрешающую вести образовательную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг. Для того, чтобы направить средства МСК на обучение ребенка в автошколе (или в любом другом учреждении, предоставляющем образовательные услуги), необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Отметим, что заявление о распоряжении средствами капитала удобно подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Вместе с заявлением нужно представить в ПФР  заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг.

В случае, если заявление было подано в электронном виде, документы необходимо представить в территориальный орган ПФР в течение 3-х рабочих дней после подачи заявления (за исключением организаций высшего и среднего профессионального образования, с которыми органы ПФР заключили соглашение о межведомственном взаимодействии)

Оплата производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт организации, осуществляющей обучение.

К сведению, сумма средств, направленных на обучение севастопольскими семьями уже превышает 267 миллионов рублей.

ПФР в Севастополе: направить средства материнский капитал можно на обучение в автошколе

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