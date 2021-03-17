ПФР в Севастополе: направлять обращения по вопросам сведений по форме СЗВ-ТД можно дистанционно

Пенсионный фонд РФ сообщает о запуске сервиса, позволяющего страхователю, в том числе оператору, дистанционно обратиться в службу технической поддержки ПФР и получить консультацию по вопросам отчетности, представляемой по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)».

С помощью данного сервиса можно получить консультацию по вопросам отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету, представляемой в ПФР посредством электронного документооборота (ЭДО). Обращение следует направлять по форме «обращение страхователя» / «обращение оператора» на электронный адрес otchet_pfr@101.pfr.ru (сами формы обращений можно скачать — https://pfr.gov.ru/branches/sevastopol/info/~0/7155), — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Важно! Информация об отчетности по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», в том числе о порядке её заполнения, сроках представления, формате сведений и др. размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная трудовая книжка» (pfr.gov.ru).