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ПФР в Севастополе: номинальный счет для опекунов и родителей, получающих пенсию за детей и находящихся на попечении лиц

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:02 09.11.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: при доставке пенсии на счёт  в кредитной организации за детей либо лиц, достигших 18 лет и признанных недееспособными, — счёт должен быть номинальным.

Напоминаем, если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, достигший 14-летнего возраста, либо лицо, достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном законодательством РФ, доставку пенсии можно производить как на имя самого ребенка, так и на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя). При этом, в случае, если законный представитель ребёнка выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации,  этот счёт должен быть номинальным*, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоряжения опекуном денежными средствами, принадлежащими подопечному.

Применение номинального счета является способом контроля над расходами опекуна и инструментом для защиты денег подопечного от списания.

Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного.

*ч. 1 ст.37 Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ

ПФР в Севастополе: номинальный счет для опекунов и родителей, получающих пенсию за детей и находящихся на попечении лиц

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