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Сертификат на материнский капитал можно получить в электронной форме
иллюстрация: открытые источники

ПФР в Севастополе о маткапитале на покупку жилья и распоряжении средствами через банк

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:34 12.03.2020

В Отделении ПФР в Севастополе состоялась встреча руководства Отделения с представителями кредитных учреждений г.Севастополя ПАО «РНКБ», АО «Генбанк» и АО «АБ «РОССИЯ». Цель встречи — заключить соглашение об информационном взаимодействии между организациями для того, чтобы владельцы сертификатов на материнский капитал могли подавать заявления о распоряжении средствами для погашения кредитов на покупку или строительство жилья через кредитные организации.

В результате был рассмотрен проект соглашения о взаимодействии и дальнейшем совместном обмене сведениями по каналам защищенной связи. Таким образом, после заключений соглашения между кредитными организациями г. Севастополя и Отделением ПФР распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств будет удобнее. Вместо двух обращений – в банк и в Пенсионный фонд – семье достаточно будет обратиться только в банк, где одновременно можно оформить кредит и подать заявление на погашение ипотечного кредита или уплату первоначального взноса, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

 

ПФР в Севастополе о маткапитале на покупку жилья и распоряжении средствами через банк

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