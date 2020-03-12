ПФР в Севастополе о маткапитале на покупку жилья и распоряжении средствами через банк

В Отделении ПФР в Севастополе состоялась встреча руководства Отделения с представителями кредитных учреждений г.Севастополя ПАО «РНКБ», АО «Генбанк» и АО «АБ «РОССИЯ». Цель встречи — заключить соглашение об информационном взаимодействии между организациями для того, чтобы владельцы сертификатов на материнский капитал могли подавать заявления о распоряжении средствами для погашения кредитов на покупку или строительство жилья через кредитные организации.

В результате был рассмотрен проект соглашения о взаимодействии и дальнейшем совместном обмене сведениями по каналам защищенной связи. Таким образом, после заключений соглашения между кредитными организациями г. Севастополя и Отделением ПФР распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств будет удобнее. Вместо двух обращений – в банк и в Пенсионный фонд – семье достаточно будет обратиться только в банк, где одновременно можно оформить кредит и подать заявление на погашение ипотечного кредита или уплату первоначального взноса, — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.