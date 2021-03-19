ПФР в Севастополе о порядке исчисления стажа, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение

В ПФР в Севастополе отмечают: для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других работников расширяются возможности досрочного выхода на пенсию.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 04 марта 2021 года №322* урегулирован вопрос включения в стаж на соответствующих видах работ периодов профессионального обучения и дополнительного образования (курсов повышения квалификации) для определения права на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Ранее, для работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а так же для педагогических, медицинских и творческих работников, при подсчете специального стажа, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение, учитывались только соответствующие периоды работы, больничные и отпуска, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По новым правилам, в специальный стаж могут быть включены периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в течение которых работник не выполнял работу, дающую право на досрочное назначение пенсий, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также законодательными и иными нормативными правовыми актами СССР и РСФСР, действующими в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ, сохранялось место работы, средняя заработная плата и за него осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Эти изменения особенно актуальны для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, в частности, для педагогических и медицинских работников. Включение указанных периодов в специальный стаж позволит гражданам реализовать свои пенсионные права без обращения в суд.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 04 марта 2021 года №322 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665»