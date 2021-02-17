ПФР в Севастополе о праве на социальную пенсию по старости

В ПФР в Севастополе отмечают: большинство жителей страны формируют и получают страховые пенсии по старости.

Если в силу жизненных обстоятельств человек не приобретает необходимый страховой стаж и пенсионные коэффициенты, государство устанавливает ему социальную пенсию по старости. Право на нее появляется на пять лет позже, чем право на страховую пенсию по старости, — говорят специалисты.

В 2021 году граждане, не имеющие минимального необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, смогут получать социальную пенсию по старости: женщины — с 61,5 лет, мужчины — с 66,5 лет. В 2028 году возраст назначения социальной пенсии составит 65 и 70 лет соответственно.

При достижении пенсионного возраста, дающего право на получение социальной пенсии по старости имеют:

граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ не менее 15 лет.

Социальная пенсия по старости устанавливается бессрочно. Но, если пенсионер официально трудоустроится, то данная пенсия не выплачивается.

Для установления социальной пенсии по старости необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Заявление можно направить и в электронном виде, если есть регистрация в ЕСИА на портале Госуслуг или же через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

К заявлению о назначении социальной пенсии необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (через почту или на свой счет в банке). Кроме того, за пенсионера получать пенсию может доверенное лицо.