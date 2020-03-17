ПФР в Севастополе: о своей трудовой деятельности можно узнать на сайте фонда в Личном кабинете

П ПФР в Севастополе сообщили: в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР заработал новый электронный сервис для работающих граждан, через который можно ознакомиться с информацией о своей трудовой деятельности.

Теперь в Личном кабинете можно заказать справку (выписку) из электронной трудовой книжки (ЭТК). Данный сервис на сегодняшний день доступен для тех граждан, в отношении которых в текущем году были произведены какие-либо кадровые изменения — прием на работу, перевод на другую должность, увольнение и пр. Обращаем внимание! Сведения о кадровых перемещениях доступны только за период с 1 января 2020 года. Сформировать сведения о трудовой деятельности в специально созданном разделе Личного кабинета «Электронная трудовая книжка» можно в режиме онлайн, а также сохранить документ в pdf — формате. Результат оказания услуги доступен для просмотра в разделе «История обращений», — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Чтобы воспользоваться данной услугой необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, сведения о трудовой деятельности формируются на основании представленных работодателями с 1 января 2020 года сведений в отношении своих работников. Ежемесячно, не позднее 15-го числа, следующего за отчетным месяцем, работодатели направляют в органы ПФР сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД на тех работников, у которых были проведены кадровые мероприятия.

Под кадровыми мероприятиями подразумевается:

прием на работу (службу);

перевод на другую постоянную работу;

увольнение с работы;

переименование организации;

установление (присвоение) второй профессии, специальности, иной квалификации, разряда, класса и т.д.

Представлять сведения также необходимо в случае подачи работником письменного заявления о выбранном способе ведения сведений о трудовой деятельности.

В Севастополе на текущий момент более 3,5 тысяч работодателей предоставили сведения о кадровых изменениях у свыше 27 тысяч работников.