ПФР в Севастополе о выборе льготы, предусмотренной знаком «Житель осажденного Севастополя»

Напомним, 22 декабря прошлого года был принят Федеральный закон*, согласно которому гражданам РФ, иностранным гражданам или лицам без гражданства, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории, присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Этот статус получили свыше 1100 севастопольцев, ранее награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», в том числе 172 инвалида I, II и III группы. Им положены федеральные меры социальной поддержки наравне с лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

О ежемесячной денежной выплате по линии Пенсионного фонда ветеранам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», рассказывает начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по г. Севастополю Лариса Миронова.

До принятия данного закона награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» севастопольцы в основном получали меры государственной поддержки на региональном уровне – по линии органов защиты населения города?

Совершенно верно, и размер этой выплаты по данным Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя на сегодня составляет 3008 руб.

Но после принятия закона у севастопольцев также возникло право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг по линии Пенсионного фонда РФ.

Поэтому Отделение ПФР направило ветеранам уведомления о праве выбора – продолжить получать региональные выплаты по линии соцзащиты или перейти на федеральные выплаты от Пенсионного фонда, подав заявление на установление ежемесячной денежной выплаты.

Если пенсионер, награжденный знаком «Житель осажденного Севастополя», хочет получать выплаты от Пенсионного фонда, он не будет получать выплаты от соцзащиты?

Да, ветеранам надо выбрать, что им более выгодно. Если выплаты от Пенсионного фонда будут более предпочтительными, то в этом случае необходимо написать заявление в ПФР о желании получать ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг.

Какой размер новой выплаты?

В январе 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для этой категории граждан составляет 1906,94 рублей. Кроме того, после установления ЕДВ ветераны также приобретают право на предоставление набора социальных услуг (НСУ) в виде льгот по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами, путевке на санаторно-курортное лечение и бесплатному проезду к месту лечения и обратно.

Обращаю внимание, что в 2021 году НСУ будет предоставляться только в натуральном виде: лекарствами – по рецепту врача, путёвкой и бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Путевка и проезд оформляются Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования.

У набора социальных услуг есть денежный эквивалент?

Есть. Как я уже сказала – первично в год назначения НСУ устанавливается в натуральном виде, но если человек хочет получать набор в виде денег, то он может подать заявление в ПФР до 1 октября 2021 года, и тогда с 1 января 2022 года набор социальных услуг будет выплачиваться в денежном эквиваленте. К слову, в январе 2021 года сумма НСУ составляет 1 155,06 рублей.

Добавлю, что ЕДВ и НСУ ежегодно индексируется с 1 февраля.

Также хочу обратить внимание, что денежный эквивалент НСУ – номинальный, то есть в натуральном виде лекарства могут предоставляться по более высокой стоимости, путевка и проезд к лечению и обратно – превышать денежный эквивалент, поэтому ветеранам следует все тщательно взвесить и принять выгодное решение.

А если житель осажденного Севастополя уже получает в органах Пенсионного фонда ежемесячную денежную выплату как инвалид? Он потеряет выплату по линии соцзащиты?

Нет. Более того, он имеет право перейти на получение ежемесячной денежной выплаты в размере, установленном для ветеранов Великой Отечественной войны, с сохранением порядка предоставления набора социальных услуг. Для этого также необходимо подать в ПФР заявление, и выплата в новом размере будет установлена с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Если возникнут вопросы, куда обращаться?

По всем вопросам, касающимся предоставления ежемесячной денежной выплаты органами ПФР, необходимо обращаться в клиентские службы по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, 5): +7 (8692) 53-03-22;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55; +7(8692) 22-13-60.

*Федеральный закон от 22.12.2020 №431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты».