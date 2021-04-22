ПФР в Севастополе: обеспечение и социальные выплаты чернобыльцев ко Дню памяти аварии на Чернобыльской АЭС

В ПФР в Севастополе напоминают: 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

За ликвидаторами последствий радиационных аварий и пострадавшими в радиационных авариях и катастрофах после тех трагических событий закрепилось такое понятие как «чернобыльцы». Для этой особой категории граждан государство предусмотрело специальные меры поддержки, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Основные льготы — это досрочный выход на пенсию, а также установление пенсий по инвалидности и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

Досрочный выход на пенсию

Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах — на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), участникам ликвидации аварии в 1988 -1990 годах — на 5 лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, но тем не менее не являющиеся инвалидами, имеют право на снижение пенсионного возраста от 1 года до 5 лет. Для назначения государственной пенсии по старости им необходимо иметь пять лет страхового стажа.

Право на две пенсии

В отдельных случаях «чернобыльцы» могут получать и государственную, и страховую пенсии одновременно. Так, на две пенсии имеют право граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — военнослужащие срочной службы, а также лица, призванные на военные сборы.

Также право на получение двух пенсий имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Как и все федеральные льготники, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории лиц, пострадавших от последствий радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (далее — ЕДВ).

Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие лица могут получать вторую ЕДВ, если на то есть основания. Например, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами (первая ЕДВ выплачивается как ликвидатору, вторая ЕДВ — как инвалиду). Такое исключение предусмотрено только для лиц, имеющих право на ЕДВ как «чернобыльцы» — остальные категории граждан могут получать лишь одну выплату.

Гражданам, которые являются получателями одновременно двух выплат, набор социальных услуг (далее — НСУ) по «чернобыльской» ЕДВ предоставляется со дня назначения в денежном эквиваленте, а по второй ЕДВ автоматически предоставляется в натуральном виде. Таким образом, им нет необходимости подавать заявление о предоставлении НСУ. При этом, они, как инвалиды или как ветераны, могут подать заявление об отказе в предоставлении НСУ в натуральном виде и получать НСУ в денежном выражении.

Размеры ЕДВ

Размер ЕДВ определяется в зависимости от категории льготника, к которой относятся граждане:

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы —2 336,70 руб.;

ликвидаторам 1986-1987гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2 919,02 руб.;

ликвидаторам 1988-1990гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2 336,70 руб.;

гражданам из подразделений особого риска — 2 919,02 руб.;

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне — от 731,63 руб. до 2 336,70 руб. (в зависимости от категории);

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча — от 584,17 руб. до 2 336,70 руб. (в зависимости от категории).

Также право на установление ЕДВ имеют следующие категории детей и подростков до 18 лет, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:

— эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии.

— дети первого и последующих поколений следующих граждан:

получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы;

инвалидов ЧАЭС;

участников ликвидации последствий аварии в 1986-1987 годах;

принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;

эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) из зоны отчуждения или переселенных (в том числе выехавших добровольно) из зоны отселения.

При этом, право на указанную выплату имеют только дети, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей.

Помимо указанных категорий детей, право на ЕДВ имеют:

дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей;

дети первого и второго поколения граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей.

К сведению, на 1 апреля 2021 года в органах ПФР в г. Севастополе на учёте состоят 644 получателя ЕДВ, пострадавших от воздействия радиации.