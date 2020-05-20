ПФР в Севастополе: ответы на вопросы о выплатах на детей от 0 до 16 лет можно получить по телефонам горячих линий

В ПФР в Севастополе напоминают: права семей с детьми на ежемесячные или единовременные выплаты расширены в соответствии с указом Президента РФ от 11 мая 2020 года №317.

Так, средства в размере 5 тыс. рублей с апреля по июнь предоставляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эти выплаты получают не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Также семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (дата рождения у которых с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года) имеют право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого такого ребенка, достигшего указанного возраста в период с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Севастопольцы могут получить консультации по вопросам указанных выплат по телефонам горячих линий.

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22, +7 (8692) 53-03-27;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55;

Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31.