ПФР в Севастополе: Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми от рождения до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от рождения до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Дополнительная выплата за июль предоставляется на детей, рожденных с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года включительно. Т.е. данную выплату также смогут получить и дети, рожденные в июне 2020 года, и те, кому в июне исполнится 16 лет. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», — сообщили в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Т.е. родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока еще не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. Заявление на выплату 5 тыс. рублей необходимо подавать в электроном виде через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или портале Госуслуг , заявление на получение 10 тыс. рублей — на портале Госуслуг . Опекунам, а также родителям, у которых свидетельства о рождении детей были выданы НЕ на территории РФ, заявления необходимо подавать лично в любое отделение МФЦ или клиентскую службу ПФР.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений. Дополнительные выплаты будут произведены на основе ранее поданного заявления на выплату 5 тыс. или 10 тыс. рублей — тому же получателю и по тем же реквизитам. Если реквизиты банка за это время изменились, то для подачи корректной информации можно воспользоваться электронным сервисом online.pfrf.ru , а также проконсультироваться по данному вопросу по телефонам горячих линий:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, 5): +7 (8692) 53-03-22, +7 (8692) 53-03-27;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55;

Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31.

Кроме того, в помощь родителям на сайте Пенсионного фонда подготовлены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Подробная информация о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет размещена на сайте ПФР — http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/.

Для сведения: начиная с апреля выплаты по указу Президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат достигла 274 млрд рублей. В том числе выплату получили севастопольские семьи на более 67,5 тыс. детей, сумма выплат составила 777 млн 760 тыс. рублей.