ПФР в Севастополе: подключение страхователей к системе электронного документооборота (ЭДО)

В ПФР в Севастополе отмечают: для обмена информацией между клиентскими службами ПФР и страхователями (индивидуальными предпринимателями) при представлении сведений индивидуального (персонифицированного) учета в электронном виде используется усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – усиленная электронная подпись), выданная одним из аккредитованных удостоверяющих центров.

Напомним, если среднесписочная численность работников организации за предшествующий расчетный период составляет 25 и более человек, закон обязывает сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронной подписью, но, при желании, любой страхователь независимо от численности работников также может сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с усиленной электронной подписью, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Для подключения к электронному документообороту ПФР в рамках представления сведений персонифицированного учета в электронном виде страхователю (индивидуальному предпринимателю) необходимо:

заключить договор на обслуживание с оператором (Список аккредитованных удостоверяющих центров размещен на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — digital.gov.ru/ru/);

получить усиленную электронную подпись руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя, и сертификат ключа проверки электронной подписи;

через оператора или обратившись в территориальный орган ПФР, направить заявление на подключение к системе электронного документооборота ПФР.

ПФР в течение двух рабочих дней после получения заявления на подключение направляет страхователю (индивидуальному предпринимателю) уведомление о результате рассмотрения с отметкой об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления на подключение.

По вопросам подключения к ЭДО ответят по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-57.