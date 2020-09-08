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ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

ПФР в Севастополе: получить персональные данные без посещения фонда можно, если есть «кодовое слово»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:54 08.09.2020

Сотрудники ПФР в Севастополе отмечают: по телефону «горячей линии», который работает в каждом учреждении Пенсионного фонда, все желающие могут получить консультацию специалиста по общим вопросам пенсионного обеспечения. Но чтобы узнать персональную информацию, например, размер пенсии, необходимо обращаться лично в территориальные органы ПФР.

Решить эту проблему помогает «кодовое слово» — это способ идентификации позвонившего человека, который заменяет собой его личное присутствие. Позвонив по телефону «горячей линии» в Пенсионный фонд и назвав секретный код, гражданин  получает исчерпывающие консультации и оперативно решает возникающие вопросы, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Благодаря кодовому слову по телефону можно узнать ту информацию, которая раньше была не доступна, так как представляла собой персональные данные*:

  • информация о стаже,
  • информация о размере пенсии,
  • информация о дате доставки пенсии или социальных выплат
  • информация об остатке материнского (семейного) капитала и т.д.

Свое кодовое слово можно установить через личный кабинет на сайте ПФР — http://es.pfrf.ru. Для этого надо войти в свой профиль, в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово. Оно может состоять из букв и (или) цифр. Также подать заявление об установлении кодового слова для аутентификации личности можно в любой клиентской службе ПФР.

Телефоны горячих линий по вопросам пенсионного обеспечения:

  • Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, д. 60А): +7 (8692) 22-13-31;
  • Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;
  • Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22;
  • Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;
  • Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д. 60А): +7 (8692) 22-13-55.

*Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»

ПФР в Севастополе: получить персональные данные без посещения фонда можно, если есть «кодовое слово»

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