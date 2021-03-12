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ПФР в Севастополе: повышенная фиксированная выплата 80-летним и «сохраненный размер» пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:50 12.03.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: при достижении 80 лет получателям страховой пенсии по старости предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% от размера фиксированной выплаты. На 2021 год размер данной выплаты составляет 6 044,48 руб. Пенсионеру подавать заявление для этого не нужно — перерасчет будет произведен автоматически.

Напомним, фиксированная выплата — это установленная законом сумма, которая гарантировано входит в состав страховой пенсии. Каждый год фиксированная выплата индексируется на уровень не ниже инфляции в предыдущем году. Например, если до 80-летия пенсионер получал пенсию в размере 11 000 руб., то по достижении указанного возраста в 2021 году ему автоматически будет установлена повышенная фиксированная выплата. Таким образом, размер пенсии составит уже 17 044,48 руб., — говорят в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, достигшие 80-ти летнего возраста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата уже выплачивается с момента установления I группы инвалидности.

«Сохраненный размер» пенсии также влияет на повышенную фиксированную выплату. Само понятие «сохраненный размер» пенсии жителей Крыма и Севастополя появилось в 2014 году, когда согласно указу Президента Российской Федерации все пенсии крымчан и севастопольцев были переведены в рубли по курсу 3.8 и поэтапно увеличены в два раза. Размеры таких пенсий стали называть – «сохраненными».

С 1 января 2015 года все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Эти пенсии стали условно называть «российскими». И если после перерасчета в 2015 году старый «сохраненный» размер оказался выше чем новый — «российский», пенсионеру продолжили выплачивать тот, который больше по размеру, то есть «сохраненный».

Севастопольцы, которые получают «сохраненный размер», увеличения пенсии на размер фиксированной выплаты могут и не заметить. Поскольку в соответствии с законодательством увеличению, индексации и корректировке подлежит только «российская» пенсия. Повышенная фиксированная выплата устанавливается к размеру «российской» пенсии.

«Сохраненный размер» пенсии выплачивается в постоянном размере до тех пор, пока  «российская» пенсия не достигнет или не превысит  «сохраненный размер».

С момента, когда увеличенная «российская» пенсия окажется больше «сохраненной», севастопольцы смогут увидеть ее повышение.

Например, 79-летнему пенсионеру выплачивают «сохраненный размер» пенсии, который составляет 15 000 рублей, в это же время его «российская» пенсия меньше и составляет только 13 000 руб. Когда в 2021 году пенсионеру исполнится 80 лет, его «российская» пенсия увеличится на 6 044,48 руб. и составит уже 19 044,48 руб. (13 000 руб. + 6 044,48 руб.). С этого момента пенсионеру начнут выплачивать  «российскую» пенсию, поскольку она превысит «сохраненную».

ПФР в Севастополе: повышенная фиксированная выплата 80-летним и «сохраненный размер» пенсии

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