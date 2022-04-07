ПФР в Севастополе: прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет — сроки

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР в Севастополе.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Главные факты про новую выплату:

Базовый размер пособия – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Севастополе — эта сумма составляет 6666 руб.

Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи – меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка (в Севастополе — 9999 руб.).

Если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (в Севастополе — 13332 руб.).

Правила предоставления выплаты аналогичны правилам предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно — то есть, действует комплексная оценка нуждаемости.

Обращаем внимание одиноких родителей, получающих выплаты на детей от 8 до 17 лет! На сегодня размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума детей (в Севастополе — 6666 руб.). В мае получатели данного пособия смогут так же подать заявление на перерасчёт размера выплаты, и, в случае повышения ее размера до 75 или 100%, будет назначена доплата за май.

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