ПФР в Севастополе: процедура распоряжения маткапиталом на обучение детей упрощена

В ПФР в Севастополе отмечают: Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении материнским капиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. В частности, в Севастополе заключены договоры с Филиалом Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Севастопольским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Институтом экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», Академией хореографии, а также с 6 средними профессиональными учебными заведениями.

Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, ежемесячно пополняется. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находится в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, — говорят специалисты.