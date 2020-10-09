ПФР в Севастополе: работники должны определиться с формой трудовой книжки до 31 октября

Отделение ПФР в Севастополе напоминает работодателям о том, что они обязаны до 31 октября 2020 года включительно проинформировать своих работников о праве выбора формы ведения трудовой книжки*.

Работодателю следует в письменной форме уведомить каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор — сохранить бумажную трудовую книжку (при ведении электронного варианта) или вести только электронную трудовую книжку. Работник, в свою очередь, в срок до 31 декабря 2020 года включительно должен предоставить письменное заявление работодателю о своем выборе, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о его трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. Работодатели (кадровые службы) представляют информацию в ПФР в том случае, если за отчетный период происходили: прием на работу или увольнение, перевод работника на другую должность и пр., а также если работник подавал заявление о выборе формы ведения трудовой книжки.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. №887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».