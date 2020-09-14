ПФР в Севастополе: распорядиться маткапиталом можно не посещая Пенсионный фонд

Сотрудники ПФР в Севастополе поясняют: распорядиться средствами материнского семейного капитала (МСК) можно не посещая Пенсионный фонд — через «Личный кабинет» на сайте ПФР .

Но для этого необходимо иметь регистрацию на портале госуслуг, — подчёркивают специалисты ведомства.

Для оформления электронного заявления о распоряжении средствами материнского капитала нужно сделать несколько простых шагов:

Шаг 1. Войдите в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, используя логин и пароль от Портала госуслуг.

Шаг 2. В разделе «Материнский (семейный) капитал» — «Подать заявление»: нажмите «о распоряжении средствами МСК».

Шаг 3. Выберете территориальный орган ПФР в соответствии с Вашим местом жительства (регион, район или административный центр). При этом появится наименование территориального органа ПФР. Нажмите кнопку «Сохранить». Далее укажите способ подачи заявления: лично или через представителя (Если заявление подается через представителя, необходимо заполнить также данные представителя). Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 4. Выберите статус заявителя, укажите фамилию при рождении и проверьте данные заявителя: ФИО, пол, СНИЛС, дату и место рождения, гражданство, место жительства, паспортные данные, а также контактные данные. Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 5. Укажите данные о сертификате МСК: серию, номер, дату выдачи, территориальный орган ПФР и т.д. Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 6. Введите данные о распоряжении средствами материнского капитала. В выпадающем списке выберете направление распоряжения средствами:

улучшение жилищных условий семьи;

образование детей;

формирование накопительной пенсии мамы;

оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Далее укажите сумму к распоряжению и нажмите кнопку «Следующий шаг».

Шаг 7. Отметьте необходимые пункты в разделе «Сведения, определяющие право на распоряжение средствами МСК».

Шаг 8. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».

После оформления электронного заявления в Ваш Личный кабинет поступит уведомление о том, что Ваше заявление принято.

ВНИМАНИЕ! После подачи электронного заявления необходимо в течение 5 дней обратиться клиентскую службу Пенсионного фонда России, куда было направлено заявление, и представить документы личного хранения. При визите в ПФР также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность

Подать электронное заявление на получение ежемесячной выплаты семьям с низким доходом можно в разделе «Материнский (семейный) капитал» — подать заявление — «о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка».