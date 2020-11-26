ПФР в Севастополе: распорядиться средствами МСК не дожидаясь трехлетия ребенка

В ПФР в Севастополе отмечают: использование материнского семейного капитала (МСК) — важная тема для молодых родителей.

Получая право на МСК, они интересуются, на что можно направить средства, в том числе — не дожидаясь трехлетия ребенка.

Напоминаем, что материнским капиталом можно распорядиться только по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий семьи;

образование детей;

формирование накопительной пенсии мамы;

оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

получение ежемесячной выплаты из средств маткапитала.

При этом, чтобы использовать материнский капитал, необходимо дождаться достижения ребенком, давшим право на сертификат, возраста трех лет. Но существуют исключения, которые позволяют использовать средства МСК раньше.

Если ребенку еще не исполнилось три года, можно направить средства МСК на:

получение ежемесячной выплаты семьям, в которых 2-й ребенок родился (был усыновлен), начиная с 01.01.2018, чей доход на каждого члена семьи ниже двукратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. В Севастополе на данный момент эта сумма составляет 24762,00 рублей;

погашение кредита или первоначального взноса по кредиту на приобретение или строительство жилья;

дошкольное образование ребенка — оплата детского сада и яслей;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Важно! Государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или обменять. Любые противоправные схемы при распоряжении средствами материнского семейного капитала являются незаконными. Владелец сертификата несет ответственность за деяния, повлекшие незаконное использование средств материнского капитала.