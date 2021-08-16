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На портале госуслуг Крыма доступно для предоставления в электронном виде 19 видов услуг

ПФР в Севастополе рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на портале госуслуг

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:23 16.08.2021

Отделение ПФР по г.Севастополю настоятельно рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на портале госуслуг — gosuslugi.ru — и подтвердить свою учётную запись.

Если вы зарегистрируетесь на портале и подтвердите учетную запись, то после рождения ребёнка такие документы, как сертификат на материнский (семейный) капитал и СНИЛС новорождённого, поступят маме в личный кабинет на портале госуслуг автоматически. В дальнейшем с помощью личного кабинета большинство госуслуг родители смогут получать дистанционно, не обращаясь в различные ведомства и учреждения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Зарегистрироваться и подтвердить свою учётную запись на госуслугах можно  лично — в клиентских службах ПФР, в МФЦ, в отделениях РНКБ, а также дистанционно — в мобильном приложении РНКБ.

ПФР в Севастополе рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на портале госуслуг

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