ПФР в Севастополе рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на портале госуслуг

Отделение ПФР по г.Севастополю настоятельно рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на портале госуслуг — gosuslugi.ru — и подтвердить свою учётную запись.

Если вы зарегистрируетесь на портале и подтвердите учетную запись, то после рождения ребёнка такие документы, как сертификат на материнский (семейный) капитал и СНИЛС новорождённого, поступят маме в личный кабинет на портале госуслуг автоматически. В дальнейшем с помощью личного кабинета большинство госуслуг родители смогут получать дистанционно, не обращаясь в различные ведомства и учреждения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Зарегистрироваться и подтвердить свою учётную запись на госуслугах можно лично — в клиентских службах ПФР, в МФЦ, в отделениях РНКБ, а также дистанционно — в мобильном приложении РНКБ.