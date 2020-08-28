ПФР в Севастополе: родители, не получившие 5 и 10 тысяч рублей, должны подать заявление до октября

Сотрудники Отделения ПФР в Севастополе напоминает родителям, которые по каким-либо причинам ещё не подали заявление на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3-х лет (за апрель — июнь 2020 года по Указу* Президента №249) и выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте с 3-х лет до 16, что они должны подать заявление в ПФР до 1 октября 2020 года. Подать заявление можно в электронном виде:

на выплату семьям с детьми до 3-х лет — через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru;

на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет — на портале госуслуг gosuslugi.ru.

Перед отправкой заявления в электронном виде необходимо внимательно проверить достоверность всех данных — ошибки при заполнении могут повлиять на получение выплаты.

Кроме того, заявление можно подать лично в МФЦ или клиентскую службу ПФР (по предварительной записи). Обращаем внимание, что при наступлении возраста 3-х лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года у родителей появляется право на получение единовременной выплаты 10 тысяч рублей (от 3 до 16 лет), — отмечают в пресс-службе ведомства.

Важно! Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

В случае возникновения вопросов, связанных с данными выплатами, родители, как и раньше, могут воспользоваться электронным сервисом online.pfrf.ru. Также консультацию по вопросам выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей на детей от 0 до 16 лет можно получить по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-13-56;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 53-03-22, +7 (8692) 53-03-27;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-05-59;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-55;

Отделение ПФР по г.Севастополю (ул. Н.Музыки, 60А): +7 (8692) 22-13-31.

*Указ Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальных поддержки семей, имеющих детей»