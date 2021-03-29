ПФР в Севастополе: сокращены сроки оформления маткапитала и распоряжения его средствами

В ПФР в Севастополе отмечают: в 2021 году значительно сократились сроки оформления материнского семейного капитала (МСК) и распоряжения его средствами. На выдачу сертификата, подтверждающего право на материнский капитал, теперь отводится пять рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не более десяти рабочих дней вместо одного месяца.

В отдельных случаях указанные сроки могут увеличиваться, если, например, иные ведомства вовремя не представят сведения по запросам ПФР. В этом случае допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомства не представили в Пенсионный фонд необходимые для распоряжения документы и сведения, решение о распоряжении средствами МСК может быть принято в течение двадцати рабочих дней, — говорят в пресс-службе ведомства.

Напомним, сертификат на материнский капитал с апреля прошлого года оформляется в проактивном (беззаявительном) режиме. После появления в семье ребенка и поступления сведений в ПФР из ЗАГСа сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги.

К сведению, за время действия государственной программы поддержки семей с детьми сертификат на материнский капитал (начиная с 2015 года) в нашем городе получили более 26 тысяч семей.

В течение двух месяцев 2021 года территориальными органами ПФР Севастополя были приняты положительные решения, по которым сформированы сертификаты на материнский (семейный) капитал для 550 севастопольских семей. По всем направлениям использования средств материнского капитала за два месяца 2021 года было направлено 139,1 млн рублей.