ПФР в Севастополе: сотрудники фонда помогут найти документы для назначения и перерасчета пенсии

Отделение ПФФ в Севастополе сообщает, что в целях реализации пенсионных прав граждан специалисты ПФР оказывают содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в случае, если такие документы не представлены заявителем по собственной инициативе.

Для того, чтобы истребовать документы, специалисты ПФР направляют запросы работодателям, государственным и муниципальным органам власти, архивным учреждениям, а также компетентным органам иностранных государств. При оказании такого содействия у граждан нет необходимости направлять запросы самостоятельно, в частности, для исключения дублирования, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Обратиться в органы ПФР по данному вопросу в настоящее время возможно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис ( https://es.pfrf.ru/znp/ ) или по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7(8692) 22-13-60.