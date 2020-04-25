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ПФР в Севастополе: сведения о приеме и увольнении необходимо предоставлять в течение следующего рабочего дня

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:48 25.04.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: в целях предотвращения распространения  коронавирусной инфекции Правительством Российской Федерации принято постановление №460.

Согласно постановлению, работодатель представляет в Пенсионный фонд России данные о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения. Изменение сроков предоставления отчетности СЗВ-ТД связано с временным порядком постановки на учет безработных граждан, вводимым в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом Центру занятости требуются оперативные данные о факте и причинах увольнения работников. Для упрощения процедур все взаимодействие между органами занятости и органами ПФР переведено в электронный вид. Это правило коснется только процедуры приема и увольнения сотрудников. Если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчетность представлять не нужно, — отмечают специалисты.

Для других кадровых мероприятий (присвоение квалификации, перевод на другую должность и т.д.), а также при выборе работником способа ведения трудовой книжки срок отчетности не меняется — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

ПФР в Севастополе: сведения о приеме и увольнении необходимо предоставлять в течение следующего рабочего дня

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