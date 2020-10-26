ПФР в Севастополе: сведения о стаже, приобретенном до 2015 года, должны быть предоставлены в Фонд

В ПФР в Севастополе отмечают: в связи с невозможностью доступа к данным персонифицированного учета Украины, у большинства жителей Севастополя и Крыма информация о работе за период до 01 января 2015 года в базе данных Российской Федерации отсутствует.

Чтобы решить эту проблему, начиная с 2020 года специалисты ПФР Севастополя принимают от работодателей сведения о т. н. «крымском» стаже для внесения на лицевые счета граждан РФ, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Данные сведения до 31 декабря 2021 года обязаны предоставить работодатели-страхователи в отношении своих работников (застрахованных лиц), а также граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Обращаем внимание, что неработающие граждане могут предоставить информацию о своем стаже до 2015 года самостоятельно — обратившись в любую клиентскую службу ПФР со своей трудовой книжкой, военным билетом, дипломом и т. п. Также граждане могут обратиться в клиентские службы для внесения на их лицевые счета сведений о т.н. нестраховых периодах — о декрете, об уходе за нетрудоспособными и пр. По мере поступления данных в систему Пенсионного фонда, специалисты ПФР проведут работу по правовой оценке представленных сведений: направят запросы в органы Министерства внутренних дел по вопросу подтверждения факта проживания на 18 марта 2014 года, в Центр занятости, в военные комиссариаты и прочие структуры и ведомства. И только после завершения данной работы сведения будут включены в индивидуальные лицевые счета севастопольцев, — говорят специалисты ПФР.

Чем раньше информация поступит в Пенсионный фонд, тем быстрее севастопольцы получат доступ к сведениям на ИЛС о формировании будущей пенсии. Кроме того, представляемая информация в будущем упростит оформление пенсии, поскольку назначение выплат станет возможным по данным лицевых счетов — без дополнительного документального подтверждения периодов работы, как это реализовано в большинстве регионов России.

Консультацию по данным вопросам можно получить по телефонам горячих линий:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 53-96-47;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-39-33;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба №4 (ул. Н.Музыки, д. 60А): +7 (8692) 22-13-57.

Предварительно записаться на прием можно на сайте ПФР — es.pfrf.ru/znp/ , (выбрав тему — «Пенсии/заблаговременное обращение за пенсией»), а также по телефонам:

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2): +7 (8692) 63-21-77;

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5): +7 (8692) 55-07-75;

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35): +7(8692) 55-32-24;

Клиентская служба № 4 (ул. Н.Музыки, д.60А): +7(8692) 22-13-60.