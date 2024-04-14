Пиар на терроризме или несбыточные мечты: западные СМИ предвкушают удар ВСУ по Крымскому мосту

«BIG BANG STRIKE» — таким кричащим заголовком на первой полосе завлекал в субботу читателей британский таблоид The Sun. Речь в статье, заголовок которой понятен даже тем, кому не знакомы британские идиомы, идет о «большом взрыве», ударе ВСУ по Крымскому мосту.

То, что ВСУ «большие мастера» воевать с гражданским населением – факт неоспоримый. Как и то, что очень трудно объяснить попадания в торговые центры, школы, детские площадки, жилые дома какими-то военными смыслами. В Киеве никто и не скрывает, что все удары по гражданской инфраструктуре – часть… информационной войны, направленной на дискредитацию ВС России и действующей власти. Вот, дескать, они вас защитить не могут, даешь внутреннее сопротивление. Но не работает. Напротив, мы прекрасно понимаем, кто именно и откуда бьет по рынкам, домам, детским садикам, на чьей совести сотни убитых гражданских, взрослых, детей, младенцев. Помните, теракт на Крымском мосту тоже унес невинные жизни? Но парадокс. Этим фактом в Киеве бахвалятся без всякого стеснения, а на Западе едва ли восторгаются такими «ударами по Путину». То есть любая террористическая атака по России, с точки зрения тех же британцев, это «справедливость», а суть СВО – в «захватнической политике агрессора – Москвы».

Нам к этим двойным стандартам не привыкать. Ну а статья… Не то анонс теракта, не то хвастовство пьяного (нюхнувшего) гусара. – Мааалчать, я говорю. Карфаген, тьфу, мост должен быть разрушен.

Теперь почитаем, как именно.

А тут таки самолетики вжух, ракеты бабах, морские беспилотники фьють, фьють, бабадум… Ну, как-то так гусары это себе видят. Цитируем «The Sun»:

Мост… может быть разрушен с помощью «многоцелевой» атаки с воздуха и моря в стиле «большого взрыва». Ракеты «Storm Shadow» будут использованы для разрушения его конструкции, в то время как беспилотные катера со взрывчаткой взорвутся на его базе. У Украины уже есть большая часть средств для достижения этой цели, это было частью плана президента Владимира Зеленского по прекращению российского военно-морского присутствия в Черном море. Если Керченский мост будет постоянно находиться под угрозой, Москва потеряет важный канал снабжения армии.

Ээээ… Мы чего-то не поняли. Армия (на линии боевого соприкосновения) снабжается из Крыма? Или подразделения Черноморского флота так уж прямо эшелонами и колоннами «подпитываются» с материка по Крымскому мосту? И им моментальный кирдык настанет, если эту транспортную нитку перерезать? Что-то тут привирают украинцы и британцы, хотя нет, признаются. Еще одна цитата:

Для Украины это цель номер один — гротескная демонстрация 10-летней российской оккупации. Уничтожение этого объекта стало бы важным шагом к победе в войне на Черном море, поскольку оно перекроет основные пути снабжения российских войск и задушит военную машину Путина. В уничтожении моста для Украины одна цель является символической, одна цель — предотвратить пополнение запасов Черноморского флота, а другая — отрезать ее войска и вытеснить их с полуострова.

Ну про символ, никто не спорит. Крымский мост – безусловное чудо ХХI века, как инженерной мысли, так строительной индустрии страны. Это ярчайший пример воплощения мечты, эскиза, задумки в жизнь. Быстро, качественно, на века. Попытки терактов на Крымском мосту – бесчеловечные акты, не имеющие аналогов в современной истории, но в мире… этим не возмущены. Напротив, на Западе скоро буду приниматься ставки, разрушит Украина Крымский мост этом летом, или как. В статье (ох уж эти несбыточные мечты) идет речь про срок «до середины лета». Не исключено, что будут пробовать, очень даже пытаться. Но мост… Даже самый лучший — только мост. Не больше и не меньше. Так что про Черное море, «российскую военную машину», поражение Путина… это как-то загнули писаки. Соврамши, не иначе.

И самое главное, вот все эти напыщенные слова про «большой взрыв», «многоцелевую атаку», это как? «The Sun» поясняет рисуночком (про самолетики вжух, ракетки бабах) и пояснением:

Для поражения Крымского моста необходимо по меньшей мере от 20 до 40 единиц оружия дальнего действия с полезной нагрузкой более 500 фунтов. В украинском арсенале есть только крылатые ракеты Storm Shadow, поставляемые Великобританией, и французский аналог SCALP. Они достаточно мощные, чтобы разрушить конструкцию моста, и позволяют Украине атаковать мост с достаточного расстояния, чтобы избежать российских средств ПВО. Ракеты Storm Shadow могут быть запущены с расстояния более 200 миль, что избавляет Украину от риска потерять свой драгоценный, но стареющий парк Миг-29 и Су-24, необходимых для запуска таких ракет, подлетев еще ближе.

Так… 20-40 ракет… Один модифицированный советский самолет (что «Миг», что «Сушка») могут нести 3 максимум. Но такого количества (даже десятка) самолетов (в строю) у украинских ВВС нет. Скептик протянет: они ждут поставку F-16. Да ждут, и даже верят (в интервью СМИ), что это «перевернет ход боевых действий»… Но! Беда в том, что F-16 не приспособлены к несению таких ракет. Так что пока все это из области «веселых картинок» и «планов из бункера».

Впрочем, никто не умаляет существующей опасности. И ракетные удары, и налеты БПЛА, и атаки морских дронов – очень и очень опасны. Но на все эти «варианты» у нас есть и защита, и ответы. Если… если только «сами себе не привезем» (ну как в футболе) – собственным разгильдяйством, самоуспокоенностью, боеготовностью на словах и на бумаге.

Подводим итог. Британскому таблоиду, его экспертам, киевским источникам – благодарность за предупреждение. Может это и пустая похвальба (в расчете на уши западного читателя), но анонс террористического акта так или иначе сделан. Мировые институты всяко промолчат. А у нас есть время подготовиться.

PS. Кстати о «логике». Хорошо, вот по Крымскому мосту как бы перевозят оружие. Значит, он «типа военный объект» и его надо «поразить». Ага… А все западные порты, железнодорожные станции, аэродромы: польские, французские, немецкие, чешские, голландские, румынские, прости Господи, болгарские, через которые идут поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ? Это «типа мирные логистические пункты»? Бизнес, ничего личного? Мы за мир? Против «российской угрозы»? Господа, поверьте… слова и словосочетания «разрушенный Крымский мост» и «Третья мировая война» — очень близкие.

PPS. И чего уж там… Более мирного объекта, чем Крымский мост и придумать невозможно. Спросите у миллионов людей (туристов и не только), которые по нему проехали.