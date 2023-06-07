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Пиротехники МЧС обезвредили сегодня в различных районах Крыма полсотни опасных боеприпасов

Пиротехники МЧС обезвредили сегодня в различных районах Крыма полсотни опасных боеприпасов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:38 07.06.2023

7 июня в Симферопольском, Бахчисарайском, Ленинском районах и близ Феодосии пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым обезвредили 50 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Работы велись в Краснолесье, Тургеневке, Горностаевке и поселке Приморском. Обезврежены артиллерийские снаряды и минометные мины.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

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