Пиротехники МЧС обезвредили в Крыму десять авиабомб времен Великой Отечественной войны

14 января в Крыму, в районе села Фронтовое и на мысе Тархан, пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы — авиационная бомба (АО-10) — в количестве 9 ед., авиационная бомба (АО-20) – в количестве 1ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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