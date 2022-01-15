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Пиротехники МЧС обезвредили в Крыму десять авиабомб времен Великой Отечественной войны
Фото: ГУ МЧС России по РК

Пиротехники МЧС обезвредили в Крыму десять авиабомб времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:35 15.01.2022

14 января в Крыму, в районе села Фронтовое и на мысе Тархан, пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы — авиационная бомба (АО-10) — в количестве 9 ед., авиационная бомба (АО-20) – в количестве 1ед. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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