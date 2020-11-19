Пиротехники МЧС России уничтожили 11 взрывоопасных предметов, найденных в Ленинском районе Крыма

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Сообщения об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы в районе села Курортное, Ленинского района, поступили в службу спасения от местных жителей.

Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место прибыли специалисты-пиротехники специализированного морского отряда МЧС России. В результате обследования территории опасные находки были идентифицированы как авиационные бомбы весом 10 кг каждая (АО-10) в количестве 11 единиц, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Авиабомбы были успешно извлечены и погружены на специальный автомобиль для транспортировки на полигон, на котором с соблюдением всех мер безопасности они были уничтожены.