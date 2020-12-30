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Пиротехники в Севастополе уничтожили шесть бомб на спецполигоне и одну на месте обнаружения

Пиротехники в Севастополе уничтожили шесть бомб на спецполигоне и одну на месте обнаружения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:23 30.12.2020

С приближением зимних праздников работа севастопольских спасателей не приостанавливается. Продолжают выполнять свои задачи и пиротехники МЧС России.

Две масштабные операции по ликвидации боеприпасов времён Великой отечественной войны состоялись в эти дни. В ходе первой на подрывной площадке были ликвидированы 5 авиационных бомб и одна глубинная, найденные в разных местах на территории региона. Также в работах участвовали инженерные подразделения Черноморского флота, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Также один взрывоопасный предмет – авиационная бомба весом 50 килограммов – была уничтожена непосредственно на месте обнаружения, в районе Золотой балки.

Её транспортировку нельзя было производить. Было разработано техническое решение, утверждённое начальником Главного управления. Оно было рассмотрено на городской комиссии КЧС. Совместно с представителями Правительства города, с сотрудниками МВД, со специалистами Черноморского флота бомба была уничтожена. Все операции проведены с соблюдением мер безопасности. Нанесения ущерба окружающей среде не допущено. Участвовали 7 человек и 3 единицы техники от Специализированного отряда, всего от РСЧС города было задействовано более 20 человек, – прокомментировал операцию начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Николай Тисельский.

Пиротехники в Севастополе уничтожили шесть бомб на спецполигоне и одну на месте обнаружения Пиротехники в Севастополе уничтожили шесть бомб на спецполигоне и одну на месте обнаружения Пиротехники в Севастополе уничтожили шесть бомб на спецполигоне и одну на месте обнаружения

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Пиротехники в Севастополе уничтожили шесть бомб на спецполигоне и одну на месте обнаружения

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