Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Пищеварение без бед: как поддержать организм в период новогодних застолий
Новости Республики

Пищеварение без бед: как поддержать организм в период новогодних застолий

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:16 30.09.2025

Новогодние праздники – это время радости, встреч с близкими и, конечно же, сытных застолий. Обилие вкусной, но зачастую тяжелой пищи, алкоголь и нарушение режима питания могут привести к дискомфорту в животе, изжоге, вздутию и другим проблемам с пищеварением. Как избежать этих неприятностей и насладиться праздниками без вреда для здоровья?

Множество препаратов, направленных на поддержку работы пищеварения, предлагает интернет-аптека, но любое лекарство нужно принимать после консультации с лечащим врачом. Даже всем привычный безрецептурный Креон в капсулах, который многие используют как первую помощь, потому что он убирает неприятную симптоматику и облегчает состояние.

Основные принципы здорового пищеварения

  • Разнообразное питание. Рацион должен быть сбалансированным и включать продукты из всех групп: овощи, фрукты, злаки, белки и жиры.
  • Не переедайте. Старайтесь есть небольшими порциями и не злоупотреблять жирной и сладкой пищей.
  • Регулярное питание. Ешьте в одно и то же время, чтобы организм мог подготовиться к приему пищи.
  • Тщательное пережевывание пищи помогает улучшить пищеварение и уменьшить нагрузку на желудок.
  • Пейте достаточно воды в течение дня.
  • Регулярные физические упражнения улучшают пищеварение и помогают поддерживать здоровый вес.
  • Избегайте стресса. Он может негативно влиять на пищеварение.
  • Отказ от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя могут нарушать пищеварение.

Советы для улучшения пищеварения в период новогодних праздников

  • Не пропускайте приемы пищи в течение дня, чтобы не переедать вечером.
  • Старайтесь отдавать предпочтение овощным салатам, блюдам из птицы или рыбы, а не жирным мясным.
  • Злоупотребление алкоголем может вызвать изжогу, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.
  • Не запивайте еду газированными напитками. Они могут вызывать вздутие живота.
  • Не ешьте слишком быстро. Тщательно пережевывайте пищу и не торопитесь.
  • После еды прогуляйтесь, потанцуйте или сделайте легкую зарядку.
  • Используйте ферментные препараты. Если вы знаете, что вам предстоит обильное застолье, можно принять ферментный препарат перед едой.
  • Травяные чаи, такие как ромашковый или мятный, могут помочь улучшить пищеварение.
  • Старайтесь не ложиться спать в течение 2-3 часов после еды.
  • Прислушивайтесь к своему организму: если вы почувствовали дискомфорт в животе, остановитесь и не переедайте.

Обратитесь к врачу, если у вас часто возникают проблемы с пищеварением, такие как изжога, вздутие живота, диарея или запор. Новогодние праздники – это время радости и веселья. Соблюдая простые правила, вы сможете избежать неприятных симптомов и насладиться праздниками в полной мере.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x