Письма из больницы. Глава администрации Ялты рассказал о своем состоянии и работе на «удаленке»

Как известно, глава администрации Ялты, 59-летний Иван Имгрунт в конце сентября был госпитализирован с пневмонией. Лечение он проходит в одной из клиник Санкт-Петербурга. Сегодня на своей странице в Facebook он опубликовал «письмо к горожанам». О своем состоянии – коротко, о диагнозе – совсем ничего, о том, что и на расстоянии «держит руку на пульсе» Ялты – много.

Дорогие ялтинцы, как и обещал, держу вас в курсе. Моё состояние стабильное. В целом, насколько это возможно в сложившейся ситуации , контролирую рабочий процесс. Как говорили великие: «Dum spiro, sperо» — «Пока дышу, надеюсь». Поэтому пока в таком не частом режиме буду писать о важных моментах в развитии нашей любимой Ялты. Как говорится, жизнь продолжается, — написал Имгрунт.

По его информации, на ремонт дорог Большой Ялты в будущем году будет выделено свыше 22 миллионов рублей. Работы будут проводиться за счёт средств субсидии из дорожного фонда Республики Крым.

Согласно утверждённому нами плану ремонта автомобильных дорог общего пользования, за счёт средств этой субсидии в 2021-м году на территории муниципального образования городской округ Ялта будут отремонтированы 6 дорожных участков: 3 в Алупке и 3 в Ялте. Все ремонты будут производиться во исполнение Поручений Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. В частности, в Ялте дорожное полотно будет отремонтировано на участках улиц Строителей, Халтурина и Ливадийская. В Алупке работы запланированы в переулке Приморский, улицах Западной и Приморской. Общая сумма работ составит 22 094, 41 тыс. рублей, — отметил глава администрации Ялты.

По его информации, всего в 2021-2023-м годах за счёт средств субсидии дорожного фонда Республики Крым в нашем муниципальном образовании планируется отремонтировать 11 участков автодорог общего пользования.