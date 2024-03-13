Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — самый большой налогоплательщик Республики

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым». Он осмотрел территорию и ознакомился с работой цехов по изготовлению и упаковке продукции комбината. Пояснения давал генеральный директор предприятия Алексей Хмельницкий. Также Глава РК пообщался с сотрудниками.

По словам Сергея Аксёнова, за последние 10 лет комбинат «Крым» кардинально изменился.

Была произведена модернизация, закуплено новое оборудование, выросла штатная численность. Благодарю Алексея Михайловича Хмельницкого и специалистов предприятия за высокую организацию всех производственных процессов, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что комбинат является самым крупным налогоплательщиком Республики. Совмин РК заинтересован в его развитии готов оказать любое содействие, включая помощь в решении вопросов рынка сбыта и логистики.

Глава Крыма также выразил признательность коллективу комбината за постоянное оказание гуманитарной помощи участникам СВО. В частности, в зону проведения спецоперации направляют бутилированную воду.

Алексей Хмельницкий добавил, что активное развитие Пивобезалкогольного комбината «Крым» пришлось на последние 10 лет, после воссоединения Крыма с Россией. Сегодня это ведущее предприятие пищевой индустрии Крыма, которое вносит значимый вклад в экономику Республики.

СПРАВКА: АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» является крупнейшим производителем пива, сладких газированных напитков, минеральных и питьевых вод на полуострове. На предприятии, введенном в эксплуатацию в 1982 году, сегодня продолжается модернизация, которая направлена на наращивание мощностей производства, увеличение объемов выпускаемой продукции и логистических возможностей. Комбинат выпускает более 30 брендов пивобезалкогольной продукции, рецептуры которых разработаны его специалистами.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.