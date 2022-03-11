План «Б» или антикризисные меры: какую поддержку получат россияне и бизнес в условиях санкций

В России предпринимают антикризисные меры в условиях беспрецедентного санкционного давления на страну. Президент РФ Владимир Путин уже подписал закон о мерах поддержки для граждан и бизнеса.

Какие антикризисные нововведения ожидают россиян и как они отразятся на их жизни — в материале «Вечерней Москвы» .

Кредитные каникулы

Право на новые кредитные каникулы имеют граждане, малый и средний бизнес, заключившие договоры до 1 марта 2022 года. Это также распространяется и на ипотеку. Для ухода на каникулы заемщики должны обратиться к кредитору до 30 сентября текущего года.

Есть два условия — доход гражданина должен упасть более чем на 30 процентов, а размер кредита не превышать предельный уровень, установленный кабмином. В случае если они соблюдены, заемщик вправе рассчитывать на отсрочку сроком до шести месяцев или на уменьшение кредитных платежей. При этом обратиться за их предоставлением смогут даже те заемщики, которые использовали каникулы в пандемию COVID-19.

Социальная сфера

Правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, кабмин сможет самостоятельно определять особенности установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Особенности правового регулирования в социальной сфере также определяются правительством. Например, кабмин сможет индексировать пенсии, а также размер фиксированной выплаты к пенсии.

Пособие на детей

С 1 апреля установят выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом. Размер выплаты будет варьироваться и составит 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов в зависимости от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что выплаты получат родители более чем пяти миллионов детей. В среднем по стране размер пособия составляет от шести до двенадцати тысяч рублей. Первую выплату люди получат уже в мае сразу за два месяца.

Также в антикризисном пакете

Проверки малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний отменят. В целом IT-сфера получит ряд преференций, среди которых освобождение от налога на прибыль, льготные кредиты по ставке не более трех процентов и отсрочка от призыва на военную службу.

Упрощена процедура госзакупок. В частности, изменен порядок закупки лекарств. Кабмин имеет право корректировать требования к лицензированию фармацевтической деятельности. Кроме того, ряд лекарств временно запрещено вывозить с территории России.

Россиянам, которые столкнулись с трудностями с обучением за рубежом, окажут поддержку. Рассматривается вариант изменений правил приема таких студентов в отечественные вузы.

Мнение эксперта

В разговоре с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что принятые властями меры имеют ситуативный характер и в первую очередь нацелены на адаптацию граждан и бизнеса к новым условиям.

Многие сталкиваются с ограничениями заработной платы, некоторые ее даже потеряли. Кроме того, раскручивается инфляция, и люди попадают, еще не успев адаптироваться, в более сложное финансовое положение. Для того чтобы их положение не усугублял кредит, были введены кредитные каникулы. Хотя бы на полгода это бремя с них снимут, и они смогут более свободно адаптироваться к ситуации, — объяснил экономист.

Он также подчеркнул, что пособие на детей от 8 до 16 лет реально поможет семьям, находящимся в тяжелом финансовом положении. Задача таких пособий — дотянуть до приемлемого уровня жизни семьи с доходом ниже МРОТ.

Особое внимание эксперт обратил на поддержку IT-индустрии. По его словам, эта сфера является флагманом российской экономики. Беспрецедентные льготы, как отмечает Беляев, дадут импульс к ее дальнейшему развитию.

IT-сектор должен качественно сформироваться. Ведь информационная индустрия — это не просто перевод документов в цифровую среду. Это основа всей будущей экономики. Основа как управленческой, так и производственной ее части. Принятые меры должны обеспечить ускоренное развитие этой сферы в условиях санкций, — заключил собеседник «ВМ».

Из-за введенных Западом санкций ряд зарубежных компаний прекратили свою деятельность в России. Это также касается и IT-сферы. Например, компания Microsoft уже приостановила продажу своих продуктов. В ближайшей перспективе она может отозвать лицензии на все свои продукты.

Источник: «Вечерняя Москва»

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