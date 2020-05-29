Планируете взять ипотечный кредит на покупку жилья под 6,5% годовых? Удаётся не всем...

Есть категории людей, для которых получение ипотеки нередко превращается в квест — банки, отмечает
Эти клиенты находятся в своеобразной банковской группе риска. При «серой» зарплате банк не может получить официального подтверждения доходов потенциального заемщика, а в случае с неработающими пенсионерами или молодежью опасается, что клиент «не потянет» ежемесячные платежи. Также в условиях пандемии и кризиса сложности с получением ипотеки могут возникнуть у предпринимателей и сотрудников наиболее пострадавших отраслей, например, сферы услуг. В то же время, говорят риелторы, есть приемы, которые могут помочь получить ипотеку даже в сложных ситуациях. Например, если человек трудоустроен, то вместе с копией трудовой книжки он может предоставить не справку 2-НДФЛ, а справку по форме банка. Там работодатель может указать фактический размер зарплаты, даже если ее часть не облагается налогом, — поясняют журналисты «РГ».
Кроме того, существует ипотека по двум документам. В таком случае отчитываться о доходах не нужно вовсе, а кроме паспорта достаточно предоставить водительское удостоверение, военный билет или другой документ. Правда, чаще всего при такой ипотеке банки требуют высокий первоначальный взнос — в районе 30-50%.
При низких основных доходах клиенту имеет смысл продемонстрировать дополнительные источники средств — например, доходы от сдачи в аренду, проценты по депозитам. Также можно привлечь созаемщика — родственника или знакомого, который соответствует требованиям банка.
Источник:
О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..