Платежки ЖКХ в феврале напугали россиян: раскрыта тайна перерасчетов за отопление

В феврале многие россияне получили платежки за услуги ЖКХ с резко выросшей суммой за отопление. Объясняем — произошел перерасчет. Добросовестные плательщики все могут понять, но вот вопрос: а чем платить? Взять тех же пенсионеров или граждан, живущих на государственное пособие. Они ежемесячно получают фиксированную выплату, часть которой уходит именно на оплату коммуналки. Месяц от месяца сумма менялась незначительно, а тут, бац — и перерасчет! Что делать тем, кто оказался в сложном финансовом положении и не может внести возросший платеж своевременно, как выяснить, почему была начислена именно такая сумма, Московскому Комсомольцу рассказали эксперты.

В феврале управляющие или ресурсоснабжающие организации сделали перерасчет за отопление по итогам сверки в январе. Такой перерасчет был осуществлен в первом квартале этого года по итогам предыдущего года. В результате многие плательщики получили платежки с очень большими суммами. В некоторых регионах выставленные счета увеличились в несколько раз, что было чрезвычайно существенно для жителей и вызвало их возмущение.

Как, преимущественно, рассчитывается плата за отопление? Дело в том, что счета за отопление выставляются в течение года по системе 1/12, чтобы оплата была равномерной весь год, поэтому мы платим за тепло и летом. Например, вы потребили в 2020-м 1200 единиц тепла. В таком случае в 2021-м за услугу ежемесячно придется платить 1200/12=100 единиц. Но в январе 2022-го ресурсники, исходя из данных общедомовых приборов учета, посчитали, что за 2021-й мы потребили 1600 единиц тепла, а оплатили за год только 1200 единиц. 1600-1200=400 единиц надлежит оплатить. Именно сумму за эту разницу мы и видим в февральской платежке 2022-го.

Одна из основных причин роста сумм в платежках — это январские морозы 2022-го, рассказывает зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Тепловой энергии потреблялось значительно больше, чем в 2021 году. Вот и приходится доплачивать. Но могут быть и другие причины перерасчета.

Например, в моем доме в январе за декабрь начислили за меньшее количество дней, а в феврале за часть декабря и весь январь — естественно больше. Пришлось оплачивать энергию, потребленную и в январе, и в неучтенные ранее дни декабря. Также в январе могли сделать перерасчет стоимости потребленного в 2021-м тепла, если начисление платы делалось 12 месяцев по среднемесячному значению потребления в 2020 году. Это может быть одной из причин перерасчета и, как следствие, роста платы в феврале, — отмечает эксперт.

Классический, январский перерасчет может быть сделан как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, если, например, предыдущая зима была теплая, отмечает специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева. Однако зачастую управляющие компании «забывают» сделать подобный перерасчет, когда он не в их пользу.

Необходимо понять, были ли сделаны перерасчеты за предыдущие годы, когда зима была теплее, и цифры должны были получиться в пользу жителей. Если этого не сделали, то тогда нужно пересчитать цифры за предыдущие годы. Это поможет компенсировать увеличение в этом году, — подчеркивает эксперт.

Одно дело, если жильцу приходится ежемесячно платить определенную сумму, другое — когда приходит платежка с перерасчетом и итоговый прайс резко увеличивается. Как быть малоимущему плательщику, у которого в принципе отсутствуют такие деньги? Можно обратиться в управляющую организацию, если договор заключен с ней. Другой вариант: написать в поставщику услуги, если был заключен прямой договор с теплоснабжающей организацией.

Кроме того, необходимо сверить температурные графики с тем, как поставляла тепло управляющая компания, которая должна следить за графиками. Часто бывает, что тепла поставлялось больше, чем нужно, чтобы побольше получить с жителей — это выгодно поставщикам, — говорит Наталья Чернышева.

По её словам, если у владельца жилплощади сейчас нет средств, чтобы оплатить огромные счета, то необходимо договариваться с управляющими компаниями о рассрочке и обращаться в соцзащиту для получения субсидии, если жители вправе на нее рассчитывать.

При этом эксперты подчеркивают, что исполнитель услуги может пойти навстречу и согласовать рассрочку, но только по доброй воле. Он также имеет полное право отказать заявителю. В таком случае управляющая компания может обратиться в суд и потребовать принудительного взыскания долга. Единственный плюс в этой ситуации — отопление по закону отключить в случае долга нельзя.

Источник: Московский Комсомолец

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