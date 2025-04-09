Платформа обратной связи для бизнеса на портале «Госуслуги» — механизм поддержки инвестиций и делового климата

Сегодня мы совершили очередной виток цифровизации бизнес отрасли. Платформа обратной связи для предпринимателей стала доступна во всех регионах страны. Напомню, что с сентября прошлого года платформа заработала в Крыму, как в одном из двадцати девяти пилотных регионов. За это время она успела доказать свою эффективность, в разы упростив коммуникацию бизнеса с государственными структурами, — отмечает Ирина Кивико.

По данным Министерства экономического развития РФ, на сегодняшний день через систему ПОС на портале «Госуслуги» подано более 1,7 тысяч сообщений и обращений бизнеса. Чаще всего инвесторы консультировались по вопросам получения разрешительной документации и мер поддержки.

Для простых консультаций средний срок оказания помощи при обращении через ПОС не превышает 5 дней. В случаях, когда требуется изучение документов инвестора, срок ответа может быть увеличен до 10 дней. Если в обращении содержится информация о нарушении прав и законных интересов предпринимателя, ответ предоставляется в срок до 30 дней.

Оставить обращение можно на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/landing/pos_business, через виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?» и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

В своём выступлении Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева проанализировала динамику инвестиционных показателей регионов за несколько лет. Это дало понимание, что при должном внимании руководства и использовании правильных инструментов высокие результаты достижимы для любого субъекта РФ, независимо от его стартовых условий и бюджетной обеспеченности.

Мы видим впечатляющие примеры, когда регионы, ранее находившиеся в нижней части рейтинга, буквально за несколько лет вышли в число лидеров. Республика Крым и Севастополь, несмотря на объективные сложности с логистикой, демонстрируют выдающиеся результаты. Секрет их успеха – в системной работе: оптимизация процедур, выстраивание прямого диалога с бизнесом, внедрение лучших практик взаимодействия с контрольно-надзорными органами. При должном внимании руководства и использовании правильных инструментов высокие результаты достижимы для любого субъекта РФ, независимо от его стартовых условий и бюджетной обеспеченности, – подытожила Чупшева.