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Новости Республики
Площадь курорта «Золотые пески», который будет создан в Крыму по поручению Президента, составит 226 га
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Площадь курорта «Золотые пески», который будет создан в Крыму по поручению Президента, составит 226 га

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:43 03.03.2025

Глава Республики Крым рассказал о продолжающейся в республике модернизации туристической инфраструктуры. В частности, по поручению Президента Владимира Путина в Крыму будет создан круглогодичный морской курорт «Золотые пески». По мнению Сергея Аксёнова, комплекс станет новой туристической жемчужиной республики.

Большой комплекс со спортивными, развлекательными, образовательными объектами и общественными пространствами расположится на территории площадью 226 гектаров между городами Саки и Евпатория. Сейчас идет детализация и работа по проектированию, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что проект будет реализован при поддержке государства и частных инвесторов.

На данный момент конечный объем инвестиций планируется в размере около 60 млрд рублей. При этом доходы от реализации проекта будут поступать в том числе в республиканский бюджет, – сообщил Глава республики.

Кроме того, для нового комплекса планируется строительство и реконструкция автомобильной дороги в границах городского округа Евпатория протяженностью свыше 18 км. Сергей Аксёнов добавил, что дорога, которая в настоящее время идет вдоль побережья, будет перенесена для создания большой променадной зоны. Срок реализации проекта – 2025–2029 годы.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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