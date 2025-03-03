Площадь курорта «Золотые пески», который будет создан в Крыму по поручению Президента, составит 226 га

Сергей Аксёнов отметил, что проект будет реализован при поддержке государства и частных инвесторов.

На данный момент конечный объем инвестиций планируется в размере около 60 млрд рублей. При этом доходы от реализации проекта будут поступать в том числе в республиканский бюджет, – сообщил Глава республики.

Кроме того, для нового комплекса планируется строительство и реконструкция автомобильной дороги в границах городского округа Евпатория протяженностью свыше 18 км. Сергей Аксёнов добавил, что дорога, которая в настоящее время идет вдоль побережья, будет перенесена для создания большой променадной зоны. Срок реализации проекта – 2025–2029 годы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым