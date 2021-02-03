Площадка под севастопольскую больницу скорой помощи подготовлена на 80%

Севастопольская больница скорой медицинской помощи будет оснащена современным оборудованием российских производителей. Проект реалзуют в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Больница скорой медицинской помощи – это главный объект нашего медицинского кластера. В прошлом году мы заключили контракт и сегодня вместе с управляющим директором по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» посмотрели фронт работ. Площадка под котлован подготовлена на 80%. Необходимо внести определенные изменения — ждем подтверждения Госэкспертизы, после чего можно будет приступить к основному циклу — заливке фундамента. Они должны быть надёжные, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Напомним, в прошлом году Правительство Севастополя и «РТ-СОЦСТРОЙ подписали государственный контракт на строительство в Севастополе больницы скорой медицинской помощи. Под современное здание из пяти корпусов отведен участок площадью 6,9 га.

По словам управляющего директора по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елены Сиэрра, утверждено медико-техническое задание на приобретение медицинского оборудования, с учетом потребностей региона.

Новое медучреждение площадью около 55 тыс. кв.м. рассчитано на 470 койкомест и 200 посещений в смену. Здание спроектировано в виде пяти корпусов разной этажности – от трех до восьми этажей. Больница будет состоять из пяти блоков: операционного (с приемным отделением), диагностического, лабораторного, стационара и пищеблока.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя