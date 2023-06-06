Пляжный сезон – на старт! В Крыму безопасность отдыхающих обеспечат 1 344 матроса-спасателя

На сегодня в Крыму задекларирован и функционирует 371 пляж. При этом планируется к открытию дополнительно ещё 18 пляжей. В МЧС сообщили о готовности к пляжному сезону. Безопасность отдыхающих обеспечивают 1 344 матроса-спасателя.

Подготовка к курортному сезону 2023 года в Главном управлении МЧС России по Республике Крым началась задолго до наступления лета, а именно в ноябре прошлого года. Такова специфика работы. Она включает в себя широкий спектр организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей и гостей полуострова на водных объектах, прибрежной территории в период курортного сезона.

Одним из самых приоритетных направлений этой работы является подготовка пляжей. Кроме очистки дна в границах заплыва специалистами аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС», сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Крым, проверяется соблюдение всех необходимых требований по обеспечению безопасности арендаторами пляжей, в том числе наличия специальных спасательных щитов со средствами для оказания помощи утопающему. Кроме того, водопользователь должен организовать на территории пляжа дежурство матросов-спасателей и медицинского персонала для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Подчеркивается, что на протяжении всего летнего сезона инспекторы ГИМС МЧС России в ходе профилактических визитов будут проверять соблюдение всех требований безопасности арендаторами пляжей. Особое внимание будет уделено отдыхающим. С ними будет вестись разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил безопасного поведения у воды.

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