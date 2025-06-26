Плюсы и минусы покупки жилья на Северном Кипре: честный обзор

Популярность Северного Кипра с точки зрения инвестиций в недвижимость растет с каждым днем. Все больше зарубежных инвесторов приезжают в этот солнечный край, чтобы обзавестись комфортабельным жильем для личного пользования или сдачи в аренду. Однако планируя купить квартиру на Кипре недорого, стоит заранее ознакомиться с плюсами и минусами приобретения жилья на острове. Регион имеет особый политический статус и свои нюансы заключения сделок, которые следует знать любому потенциальному собственнику.
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Преимущества покупки апартаментов на Северном Кипре
ТРСК — это необычное место, где западный комфорт мирно сосуществует с колоритной культурой Востока. Рынок жилья этого региона находится в активном развитии и становится все более интересным для покупателей из-за рубежа. Наиболее востребованные локации для покупки жилья — прибрежные районы, которые регулярно посещают туристы. Хорошие предложения можно найти в Эсентепе, Искеле, Фамагусте, Кирении, Газиверене.
Существует немало причин, почему стоит купить квартиру на Кипре. Приведем некоторые доводы в пользу приобретения жилья именно в этой локации:
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Относительно невысокие цены. В сравнении с другими курортами Средиземноморья города ТРСК могут предложить покупателям более доступную недвижимость. Стоимость апартаментов в туристических районах Северного Кипра начинается от 70 000 €.
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Большой выбор недвижимости. К продаже предлагается множество вариантов жилья как на первичном, так и вторичном рынке. Покупатели могут выбирать комфортные квартиры, виллы, таунхаусы, двухуровневые апартаменты.
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Высокая доходность от сдачи в аренду. Прибыль собственников от сдачи квартир внаем может составлять 7–12%. Наиболее рентабельными считаются объекты на побережье, которые в летнее время пользуются повышенным спросом среди туристов.
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Лояльное налогообложение. Ставка по налогу при переходе права собственности в ТРСК составляет всего от 1,5 до 4%.
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Простота в легализации проживания. Приобретение жилья дает иностранцам право на оформление ВНЖ или гражданства. К претендентам предъявляются лояльные требования, причем ВНЖ может получить не только собственник недвижимости, но и члены его семьи.
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Благоприятный климат и чистые пляжи. Северный Кипр отличается мягким климатом с теплой зимой и жарким летом. Жить здесь комфортно на протяжении всего года. Апартаменты часто располагаются вблизи пляжей, поэтому идеально подходят для курортного отдыха и круглогодичного проживания.
Минусы приобретения квартир на Северном Кипре
Одним из главных недостатков приобретения жилья в ТРСК являются спорные права владения недвижимым имуществом. На некоторые объекты на территории Северного Кипра до сих пор претендуют жители, которые после конфликта в 1974 году перебрались в другую часть острова. Чтобы избежать возможных проблем, перед совершением сделки стоит внимательно изучить документы на дом или квартиру, а еще лучше — заручиться поддержкой профессионалов.
К другим минусам инвестиций в недвижимость ТРСК можно отнести:
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Недостаточно развитая инфраструктура. Несмотря на активное развитие страны, в некоторых районах наблюдается ограниченный доступ к инфраструктурным объектам и транспортному сообщению. Чтобы не столкнуться с трудностями, стоит приобретать жилье в пределах популярных туристических центров.
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Недобросовестные застройщики. Некоторые строительные компании могут не выполнять свои обещания или задерживать сроки сдачи комплексов. Поэтому важным условием покупки первичной недвижимости Северного Кипра является тщательное изучение репутации застройщика.
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Скрытые расходы, о которых покупатель может не знать. Помимо непосредственно стоимости жилья, покупка предусматривает ряд дополнительных затрат (налог на имущество, регистрационный сбор в земельном реестре, плата за подключение коммунальных сетей и др.). В среднем эти расходы могут составлять до 20% от цены квартиры.
Полезные рекомендации
Чтобы покупка жилья в ТРСК оставила только приятные впечатления, стоит внимательно читать договор купли/продажи. Не помешает лично приехать на остров и удостовериться, что все обещания продавца реальны. Перед покупкой желательно изучить рынок недвижимости Северного Кипра, оценить условия жизни, а также узнать, сколько стоит жилье в стране. Оптимальным решением считается обращение к опытному риелтору, который поможет подыскать подходящие варианты и обеспечит безопасное совершение сделки.
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