Плюсы и минусы покупки жилья на Северном Кипре: честный обзор

Популярность Северного Кипра с точки зрения инвестиций в недвижимость растет с каждым днем. Все больше зарубежных инвесторов приезжают в этот солнечный край, чтобы обзавестись комфортабельным жильем для личного пользования или сдачи в аренду. Однако планируя купить квартиру на Кипре недорого, стоит заранее ознакомиться с плюсами и минусами приобретения жилья на острове. Регион имеет особый политический статус и свои нюансы заключения сделок, которые следует знать любому потенциальному собственнику.

Преимущества покупки апартаментов на Северном Кипре

ТРСК — это необычное место, где западный комфорт мирно сосуществует с колоритной культурой Востока. Рынок жилья этого региона находится в активном развитии и становится все более интересным для покупателей из-за рубежа. Наиболее востребованные локации для покупки жилья — прибрежные районы, которые регулярно посещают туристы. Хорошие предложения можно найти в Эсентепе, Искеле, Фамагусте, Кирении, Газиверене.

Существует немало причин, почему стоит купить квартиру на Кипре. Приведем некоторые доводы в пользу приобретения жилья именно в этой локации:

Относительно невысокие цены. В сравнении с другими курортами Средиземноморья города ТРСК могут предложить покупателям более доступную недвижимость. Стоимость апартаментов в туристических районах Северного Кипра начинается от 70 000 €.

Большой выбор недвижимости. К продаже предлагается множество вариантов жилья как на первичном, так и вторичном рынке. Покупатели могут выбирать комфортные квартиры, виллы, таунхаусы, двухуровневые апартаменты.

Высокая доходность от сдачи в аренду. Прибыль собственников от сдачи квартир внаем может составлять 7–12%. Наиболее рентабельными считаются объекты на побережье, которые в летнее время пользуются повышенным спросом среди туристов.

Лояльное налогообложение. Ставка по налогу при переходе права собственности в ТРСК составляет всего от 1,5 до 4%.

Простота в легализации проживания. Приобретение жилья дает иностранцам право на оформление ВНЖ или гражданства. К претендентам предъявляются лояльные требования, причем ВНЖ может получить не только собственник недвижимости, но и члены его семьи.

Благоприятный климат и чистые пляжи. Северный Кипр отличается мягким климатом с теплой зимой и жарким летом. Жить здесь комфортно на протяжении всего года. Апартаменты часто располагаются вблизи пляжей, поэтому идеально подходят для курортного отдыха и круглогодичного проживания.

Минусы приобретения квартир на Северном Кипре

Одним из главных недостатков приобретения жилья в ТРСК являются спорные права владения недвижимым имуществом. На некоторые объекты на территории Северного Кипра до сих пор претендуют жители, которые после конфликта в 1974 году перебрались в другую часть острова. Чтобы избежать возможных проблем, перед совершением сделки стоит внимательно изучить документы на дом или квартиру, а еще лучше — заручиться поддержкой профессионалов.

К другим минусам инвестиций в недвижимость ТРСК можно отнести:

Недостаточно развитая инфраструктура. Несмотря на активное развитие страны, в некоторых районах наблюдается ограниченный доступ к инфраструктурным объектам и транспортному сообщению. Чтобы не столкнуться с трудностями, стоит приобретать жилье в пределах популярных туристических центров.

Недобросовестные застройщики. Некоторые строительные компании могут не выполнять свои обещания или задерживать сроки сдачи комплексов. Поэтому важным условием покупки первичной недвижимости Северного Кипра является тщательное изучение репутации застройщика.

Скрытые расходы, о которых покупатель может не знать. Помимо непосредственно стоимости жилья, покупка предусматривает ряд дополнительных затрат (налог на имущество, регистрационный сбор в земельном реестре, плата за подключение коммунальных сетей и др.). В среднем эти расходы могут составлять до 20% от цены квартиры.

Полезные рекомендации

Чтобы покупка жилья в ТРСК оставила только приятные впечатления, стоит внимательно читать договор купли/продажи. Не помешает лично приехать на остров и удостовериться, что все обещания продавца реальны. Перед покупкой желательно изучить рынок недвижимости Северного Кипра, оценить условия жизни, а также узнать, сколько стоит жилье в стране. Оптимальным решением считается обращение к опытному риелтору, который поможет подыскать подходящие варианты и обеспечит безопасное совершение сделки.

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